CHP'li Gaytancıoğlu: "Türkiye nitelikli, tutarlı tarım politikası izlemek zorunda"

EDİRNE (AA) - CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin, nitelikli, sağlıklı ve tutarlı tarım politikası izlemek zorunda olduğunu söyledi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye gelecek 4 gemide bulunan ham yağ miktarının 20 bin ton olduğunu, bunun Türkiye'nin 8-10 günlük ihtiyacını karşılayabileceğini savundu.

CHP'li Gaytancıoğlu, "Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinin açıkladığı rakam doğrudur. Türkiye'nin gerçekten de 1,5 aylık yağ stoku kalmıştır." dedi.

Devletin ayçiçeği üretimine yönelik politikaları geliştirmesi ve her türlü önlemi alması gerektiğini belirten Gaytancıoğlu, "her türlü önlemi aldık" yönündeki açıklamaların da doğru olmadığını iddia etti. Türkiye'nin 8 milyon ton işleme kapasitesi bulunduğunu ve üretim halinde 4-5 milyon ton rafine yağın ihracının da söz konusu olabileceğini vurgulayan Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

"Ayçiçeği yağı üretiminden kaynaklı yapılacak ihracattan gelecek para yıllık 5 milyar doların üzerindedir. Ama biz bu 8 milyon tonu dolduramıyoruz. Ürettiğimiz miktar 1,5 milyon tondur. Türkiye'nin 3,5 milyon ton rafine yağ ihtiyacı karşısında ortaya çıkan açığı ithalatla karşılıyoruz. Sadece ayçiçeği yağında 1,5 milyar dolar ithalat yapıyorsunuz. Bu rakamı kendi üreticimize verelim diyoruz. 2009 yılında dünyada kriz nedeniyle 900 dolar olan ham yağ fiyatı 2 bin 700 dolara çıktı. Özellikle pandemi dünyada birçok ülkenin tarım politikasının değişmesine neden oldu. Savaşla birlikte fiyatlar adeta uçtu. Şu anda marketlerin depolarında, raflarında Türkiye'nin 1,5 aylık ihtiyacı var. Gelen gemilerin kapasiteleri düşük. Yani 4 gemi değil 40 gemi de gelse Türkiye'nin açığı kapanmaz. Türkiye nitelikli, sağlıklı ve tutarlı bir tarım politikası izlemek zorunda."

Gaytancıoğlu, üreticiye yapılan mevcut desteklerle bu açığın kapanmayacağını, üretimin artırılması için gübre ve mazot desteklerinin artırılmasını istedi.