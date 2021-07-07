CHP'li Emecan: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştiriyor"
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CHP'li Emecan: "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştiriyor"

CHP'li Emecan: 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştiriyor'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştirdiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştirdiğini savundu.

Emecan, CHP'li kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla ayrılamayacağını, bu kararın hukuken yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Kararı kabul etmediklerini söyleyen Emecan, "Yaşanan evdeki ve sokaktaki kaba şiddet, iktidarın adeta bir yansıması. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı evdeki ve sokaktaki şiddeti normalleştiriyor, yaygınlaştırıyor." sözlerini sarf etti.

CHP'li Emecan, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nun "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının meşrulaştırılması için kurulduğunu" iddia ederek, "Komisyon çocuk istismarının suç olmaktan çıkarılıp çocuk yaşta evliliklerin önünün açılmasına ve aile arabuluculuğu ile şiddet gören kadınların korunması yerine şiddet uygulayan eşleriyle barışmaya zorlanmasına zemin hazırlama amacıyla hareket ediyor. İktidarın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyan ve kadın haklarından geriye gidişe neden olacak bu oyunu CHP olarak gördük, oyunun parçası olmamak için de komisyondan çekildik." ifadesini kullandı.

Genç hentbolcu Merve Akpınar'ın açıklamalarını anımsatan Emecan, "Urfa'da yaşayan 13 yaşındaki kızımız, hentbola başlamak istediğinde çevresinin 'Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerle oynayamazsın' diyerek engel olmak istendiğini; ama kendisinin yılmadığını ve başardığını anlattı daha dün bizlere. Bizler kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapmadığımızda, onlara eşitliği öğrettiğimizde bu sorunu kökten çözmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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