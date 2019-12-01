CHP'li Çakmak'tan MHP'li Özgün'e sert tepki

01.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:26

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı açıklamalarına sert cevap verdi.



MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı yapmış olduğu açıklamalara karşı CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak açıklamalarda bulundu.



Başkan Deniz Çakmak, "MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün'ün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili artık yolun sonuna gelmiş diyerek yaptığı bu açıklama tamamen siyasi bir nezaketsizliktir. Hiç kimsenin cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisini ve Genel Başkanımızı terör örgütleri ile aynı kefeye koymaya hakkı ve haddi yoktur. CHP kendi siyasi ikbalini düşünerek hiçbir zaman politika yapmamıştır. Genel başkanımızın miadının dolduğunu söyleyenler öncelikle aynaya baksınlar, miraslarının yıllar öncesinden nasıl dolduğunu anlayacaklardır. Düne kadar politikalarını sert şekilde hatta hakaretvari üslupla eleştirdiği bir partinin payandalığında zar zor meclise giren bir partinin mensubu olmak mı miadın sonudur yoksa Türkiye'nin birliğine bütünlüğüne hizmet eden bir parti mi? Düşünsenize ülkenin bütün değerleri tahrip ediliyor, bütün milli varlıkları dahili ve harici güçlere peşkeş çekilirken özellikle Adıyaman'da işsizlik had safhadayken, çiftçi tarlasını ekemiyorken, üniversiteden mezun olmuş öğrencilerimiz Asgari ücrete bile iş bulamıyorken, aşımız, ekmeğimiz tütünümüz yasaklanırken, şehrimizin merkezinde devlet hastanemiz yok iken, suyumuz var ama arazilerimiz sudan yararlanmıyorken, esnaf siftah açmadığı için kepenk kapatırken, fabrikalar kapanıyorken bir çabası olmayan sözde milliyetçilik yapan MHP il başkanı neyin siyasetini yapıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA