CHP'li Çakırözer'den matbaa işçileri için kanun teklifi

11.09.2019 15:14

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, matbaa işçilerinin yeniden yıpranma payı hakkı alabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi hazırladıklarını belirtti.

Çakırözer, Mecliste, matbaa işçileriyle düzenlediği düzenlediği basın toplantısında, matbaacılık alanında çalışan işçilerinin sorunlarını dile getirdi.

Basın yayın ve gazetecilik iş kolundaki matbaa çalışanlarının yıpranma payı haklarının olması gerektiğini ifade eden Çakırözer, şöyle konuştu:

"Matbaa işçileri ağır sağlık riskleriyle karşı karşıyalar. Gazete matbaalarında gelişen teknoloji, kullanılan malzemelerin zararını azaltmamakta, tam tersine artırmaktadır. Matbaa işçilerimiz ciddi kanser riskiyle karşı karşıyalar. Matbaa işçiliği, İş Kanunu kapsamında da ağır ve tehlikeli işler olarak kabul edilmektedir. CHP olarak, TGS ve Basın-İş'in talebini göze alarak bir kanun telifi hazırladık. Teklif Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörmekte, yıpranma payıyla ilgili maddeleri yeniden düzenlemekte. Matbaa işçisi kardeşlerimizin geçmişte ellerinden alınan yıpranma haklarına kavuşmalarını istiyoruz."

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş, yaptıkları iş gereği yıllarca bu haktan yararlanan matbaa işçilerinin ellerinden alınan bu haktan yeniden yararlandırılmasını istediklerini söyledi.

Basın-İş Sendikası Başkanı Savaş Nigar, matbaa işçilerinin yıpranma haklarını yeniden alabilmesi için mücadele ettiklerini anlatarak, hazırlanan kanun teklifinin yasalaşması için milletvekillerinden destek beklediklerini belirtti.

Matbaa işçilerinden Mustafa Çınar, 15 yıldır baskı, matbaa ve ambalaj sektöründe olduğunu dile getirerek, kullandıkları kimyasalların sağlıklarını tehdit ettiğini söyledi ve yıpranma haklarının verilmesini istedi.

Kaynak: AA