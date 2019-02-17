CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, DSP'ye katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, partisinden istifa ederek, Demokratik Sol Parti'ye katıldığını açıkladı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partiye katılan Avcılar Bağımsız Belediye Başkanı Benli'ye 'hoş geldin' dileklerini sunarak, kendisine destek olacaklarını belirtti.

DSP Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, ülkenin 2 kutuplu seçimlere sokulduğunu belirten Benli, "Demokrasi tarihinin çok önemli ve eşsiz liderlerinden Bülent Ecevit'in kurmuş olduğu partide devam edeceğiz"dedi.

Marmara Bölgesi'nin tek kadın belediye başkanı olduğunun altını çizen Benli, demokratik ortamlarda kadının insan hakları mücadelesine ve huzura DSP çatısı altında devam edeceğini vurguladı. Benli, 1 Nisan'da başarının sahibi olacağına inandığını kaydetti.

Önceki partisinden kendi isteğiyle değil, diskalifiye edilircesine ayrıldığını ifade eden Benli, önümüzdeki seçimlerin önemli olduğunu ve seyirci kalmayıp yarıştan çekilmeyeceklerini dile getirdi.

Halkın kendi adayını görmek istediğini kaydeden Benli, "Halk kendisine dayatılanı değil, kendi özgür iradesiyle seçtiğine karar verecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA