CHP'li Arık, Kayseri'de kooperatiflerin vatandaşı mağdur ettiğini ileri sürdü

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'de bazı kooperatiflerin vatandaşları mağdur ettiğini, yaşanan mağduriyetler için TBMM'ye araştırma önergesi vereceklerini söyledi.

Arık, beraberinde bazı vatandaşlarla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Kayseri'de, bazı kooperatiflerin 2011 yılında üyelerinin borçlarına yönelik kesin hesap bildirimi yaptığını ve üyelerin bu tarihten sonra borçlarını ödeyerek tapularını aldığını ifade etti.

Değişen kooperatif yönetimlerinin, yanlış hesap yapıldığı bahanesiyle 2019 yılında vatandaşlara yeni borç ibraz ettiğini belirten Arık, "Borcunu ödeyen vatandaşlar durumu yargıya taşıyor ama devam eden süreçte borcunu ödemeyen vatandaşlar için tahliye işlemleri yapılıyor. Burada gerçekten bir vurgun, soygun düzeni var. Buna vicdan dayanmaz. Kooperatifin üyeleri arasında şehit aileleri, özel gereksinimli çocukları bulunan aileler de var. Siz, şehit ailesini ne kadar suçlu olursa olsun sokağa atamazsınız." diye konuştu.

Çetin Arık, kooperatifler kanunundan kaynaklı olumsuzlukların düzeltilmesi için TBMM'ye araştırma önergesi vereceklerini, önergenin kabul edilmesi durumunda, yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak sorunun çözüme kavuşturulabileceğini dile getirdi.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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