CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin dünya örneklerinde olduğu gibi akılcı ve bilimsel bir yöntemle çıkarılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin dünya örneklerinde olduğu gibi akılcı ve bilimsel bir yöntemle çıkarılması gerektiğini belirtti.

Akın, yazılı açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamaları üzerine değerlendirmede bulundu.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 10 ay önce "müjde" olarak sunulduğunu belirten Akın, "Doğal gazın bulunması hepimizi sevindirdi. Ancak iktidarın doğal gaz rezervini, vatandaşın refahı için değil kendi siyasi ikbali için kullandığını üzülerek görüyoruz." görüşünü savundu.

Akın, "Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin dünya örneklerinde olduğu gibi akılcı ve bilimsel bir yöntemle çıkarılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in, haziran ayında Karadeniz'deki doğal gazla ilgili yeni bir müjde verileceğini duyurduğunu aktaran Akın, "Anlaşılan iktidar, açılışı yapılan hastane ve otoyolların tekrar açılışını yapmaya alıştığı gibi müjdesini verdiği doğal gaz rezervinin tekrar müjdesini vermeye hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akın, "Gazı çıkarmadan vatandaşlarımızı 'müjde' diyerek artık kandırmayın. Müjde dediniz her ay doğal gaza zam yaptınız. Pandemi döneminde geliri düşen ve işsiz kalan vatandaşlarımızın faturalarını düşürecek müjdeyi ne zaman vereceksiniz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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