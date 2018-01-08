CHP'li Ahmet Abay, İyi Parti'nin Teklifini Doğruladı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CHP'li Ahmet Abay, İyi Parti'den teklif aldığını doğrulayarak, "Beni çağırdılar, çalışmak istediklerini söylediler. Sonra da 'CHP'ye kaydın var, olmaz' dediler" diye konuştu.

Gaziantep'te muhasebecilik yapan CHP'li Ahmet Abay, iyi parti için hiç bir müracaatın olmadığını ifade ederek, Nurdağı ilçe başkanlığı için teklif aldığını söyledi. İyi Parti İl Teşkilatı'nın çağrısı üzerine İl Başkanı İzzet Şahin ile görüştüğünü ifade etti. Abay, CHP üyeliği devam ettiğini de hatırlatarak, "Benim hiç bir müracaatım olmadan beni partiye çağırdılar. 'Biz senle çalışmak istiyoruz' dediler. İl Başkanı ile görüştüm. 'Ben CHP'liyim' dedim. Onlar da olsun, biz Türkiye Partisi'yiz' dediler. Ertesi gün aradılar, 'senin CHP kaydın var olmaz' dediler. Benim parti ile temasım, bundan ibarettir" dedi.

Öte yandan Abay'ın ilçe başkanı olamaması üzerine ise şimdiki başkan Mahmut Ay'ın atandığı belirtildi. - GAZİANTEP