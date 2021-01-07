CHP'li Ağbaba, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti
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CHP'li Ağbaba, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

07.01.2021 16:14 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:26
CHP'li Ağbaba, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Kırşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ile Kırşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu. 

CHP'li Ağbaba ile Toprak, önce CHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Ağbaba, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör Prof. Melih Bulu'nun atanmasıyla ilgili "Bir liyakat kriziyle karşı karşıyayız" dedi. Ağbaba, darbe tartışmaları ile ilgili ise, "Bunların gündemi darbe. Biz nasıl darbe yapacağız? Kırşehir Belediyesi'nin zabıtası ile mi darbe yapacağız? Bu ülkede darbe yok, darbe yapacak kimse de yok" diye konuştu.

Daha sonra Kırşehir Belediyesi, Ticaret ve Esnaf Odasını ziyaret eden Ağbaba, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'li Ağbaba, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti
CHP'li Ağbaba, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR

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