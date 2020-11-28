CHP'li Ağbaba da korona oldu
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CHP'li Ağbaba da korona oldu

28.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:45
CHP'li Ağbaba da korona oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde karantinaya girdiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde karantinaya girdiğini duyurdu.

CHP'li Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine evde devam ediyoruz. Bu süreçte benimle temasta bulunan kişilerin daha dikkatli hareket etmelerini, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyorum. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söyledikleri için bir süre telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Ağbaba, Malatya'da dün siyasi çalışmalarda bulunken saat 11,27'de meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremde heyecanlanmış, sarsıntı geçince konuşmasına devam etmişti. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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