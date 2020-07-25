CHP kurultayında kimler aday oldu? Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
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CHP kurultayında kimler aday oldu? Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak

CHP'de bugün ve yarın kurultay gerçekleştirilecek. 37. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde, CHP Genel Başkanlığı seçimi yapılacak. Peki, CHP kurultayında kimler aday oldu? İşte, adaylar ve detaylar…

CHP kurultayında kimler aday oldu? Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
25.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:41

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bugün ve yarın "İktidar kurultayı" başlığı altında nkara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 80 il başkanının imzasıyla aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na; Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman rakip olarak çıkacak.

CHP KURULTAYINDA KİMLER ADAY OLDU?

Bin 356 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman yarışacak. Söz konusu isimlerin aday olabilmesi için 68 delegenin imzasına ihtiyaç bulunuyor.

MANİFESTOYU KILIÇDAROĞLU AÇIKLAYACAK

CHP'nin Demokrat Parti iktidarı döneminde, 1959'da yaptığı kurultayda kabul edilen "İlk hedefler beyannamesi" benzeri bir manifestonun yayınlanacağı kurultayda, "devlet" anlayışı yeniden tanımlanacak, ceberrut ve baskıcı devlet yerine, sosyal devlete vurgu yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı manifesto ile parlamenter sistemi merkeze alan yeni Anayasa, ifade ve basın özgürlüğü, ekonomik kalkınmada devletin rolü konularında CHP'nin izleyeceği yol haritası kamuoyuna açıklanacak. Manifestoda ayrıca adalet vurgusu da yer alacak. 'Vatandaşını ezen değil, adaletiyle vatandaşını koruyan' devlet tanımı da yapılacak.

BİN 356 DELEGE OY KULLANACAK

CHP kurultayında bin 356 delege oy kullanacak. Genel başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçilecek. Sandıklar, konuşmaların yapılacağı Odeon'un bahçesinde kurulan dev çadırlar içinde yer alacak. Konuşmaları dinleyen delegeler, Odeon'dan çıkarak oylarını kullanacaklar. Kurultayda oy verme işlemi 44 sandık ve 132 kabinde gerçekleştirilecek. Her sandığa 31, her kabine de 10 kişi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

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