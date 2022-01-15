CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek - Haberler
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CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek

CHP kurultayı ertelendi! Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

CHP'nin Temmuz 2022'de yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'ı bir yıl ertelendi. Alınan bu karar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine mevcut yönetimiyle gidecek.

Chp Parti Meclisi, genel merkezde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, ekonomik gelişmelerin yanı sıra siyasi gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda en önemli gündem maddesini ise olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oluşturdu.

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ VE SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi. Kurultayın 2023 yılı Temmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine mevcut yönetimiyle gidecek. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP, 37'nci Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştirmişti.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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CHP'den dengeleri değiştirecek karar! Yönetim kurultayı erteledi, her şey seçime bağlı

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