22. Olağanüstü Kurultay'da sandığa giden 917 delegeden 835'inin oyu geçerli sayıldı. Kullanılan geçerli oyların tamamı mevcut lider Özgür Özel'e çıktı. Böylece CHP kurultayının galibi Özgür Özel oldu ve genel başkanlık görevini sürdürmeye devam edecek. CHP kurultay kim kazandı, CHP genel başkanı kim oldu?

CHP'DE 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

"Kayyuma ve Darbeye Hayır" sloganıyla gerçekleştirilen 22. Olağanüstü Kurultay'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm geçerli oyları alarak yeniden genel başkan seçildi. 835 oyun tamamını alan Özel, kurultaydan tek aday olarak çıktı.

YSK ENGELİ KALKTI, TEK ADAY OLDU

Yüksek Seçim Kurulu'nun onayının ardından yasal engeller ortadan kaldırıldı. Böylece Olağanüstü Kurultay'a tek aday olarak giren CHP Lideri Özgür Özel, delegelerin desteğini aldı.

917 OYDAN 835'İ GEÇERLİ SAYILDI

Kurultayda sandığa giden 917 oyun 835'i geçerli kabul edildi. Geçerli oyların tamamının Özel'e çıkmasıyla birlikte mevcut lider güven tazeledi.

CHP KURULTAY KİM KAZANDI?

Özel, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay, 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ve 22 Eylül 2025'te yapılan 22. Olağanüstü Kurultay ile birlikte yaklaşık iki yıl içerisinde üçüncü kez CHP Genel Başkanı seçilmiş oldu.

352 DELEGE OY KULLANMADI

Kurultayda İstanbul delegeleri ve doğal delegeler dahil toplam 352 delege sandığa gitmeyerek oy kullanmadı.