KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı - Haberler

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KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı "usulsüzlük ve rüşvet" soruşturmasında tutuklandı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde Belediyesinde "usulsüzlük ve rüşvet" iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mart'ta "usulsüzlük ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan Cem T, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Vize ilçesinde gözaltına alınan Cem T, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ile T.Ö, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında tutuklandı

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Rüşvet, Vize, Güncel, Haberler

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