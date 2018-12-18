CHP Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı Sertaç Balyemez Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan adayı Sertaç Balyemez oldu. Peki, CHP Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan adayı olan Sertaç Balyemez kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Sertaç Balyemez hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN SERTAÇ BALYEMEZ KİMDİR?

Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, 1977 yılında Babaeski'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Büyükmandıra'da; lise öğrenimini Babaeski Lisesi'nde tamamladı. 2002 senesinde Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat Mühendisi olarak mezun olan Sertaç Balyemez, özel şirketlerde ziraat mühendisi ve işletme sorumlusu olarak görev aldı. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeliğine seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büyükmandıra Belediye Başkanı seçilerek görevine başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Sertaç Balyemez, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan adayı oldu.