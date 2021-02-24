CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kocaeli'de kadınlarla buluştu

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mart sonuna kadar Türkiye'de örgütlenmedikleri tek bir ilçe bile kalmayacağını söyledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, mart sonuna kadar Türkiye'de örgütlenmedikleri tek bir ilçe bile kalmayacağını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yunus Emre Nikah Salonu'nda "Yaşam Hak" projesi kapsamında partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya gelen Nazlıaka, zorlu bir dönemden geçildiğini ifade etti.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diyen Nazlıaka, "Ülkenin sorunlarını çözmek için gerekli kadrolarımız var. Her türlü projemiz var. Onun için ilk seçimlerde iktidara geleceğimize yürekten inanıyorum. Şurada da yazdığı gibi, asla aşağı bakmayacağız. İlk seçimlerde iktidara geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazlıaka, göreve geldikten sonra başlattıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, şu ana kadar partisinin kadın kollarının olmadığı 200'den fazla ilçede örgütlenmeyi sağladıklarını kaydetti.

7 ilde kadın kollarının yeni örgütlenmesini gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mart sonuna kadar Türkiye'de örgütlenmediğimiz tek bir ilçe bile kalmayacak. Yıl sonuna kadar da örgütlenmediğimiz tek bir mahalle, tek bir belde, tek bir köy kalmayacak. Bir köyde birisinin evi mi yandı? Hemen arayacağız oradaki temsilcimizle konuşacağız. Kimse oradaki temsilcimiz hemen o eve gideceğiz ve yardımcı olacağız. Onların zor anlarını paylaşacağız. Elimizden gelen dayanışmayla onlara destek olacağız."

Nazlıaka, iktidara geldiklerinde "Kadın Bakanlığı" kuracaklarını ifade ederek, bu bakanlığın sadece kadın sorunlarıyla ilgileneceğini ve çözümler üreteceğini söyledi.

Konuşmanın ardından CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Nazlıaka'ya İzmit'in simgelerinden tarihi Saat Kulesi maketi ve pişmaniye hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş