CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
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CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Konak Meydanı'nda yapılan etkinliğe, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti yöneticileri, il gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel yaptığı açıklamada, aşurenin birlik ve beraberliği, bolluk ve bereketi simgelediğini söyledi.

Muharrem ayının önemine dikkat çeken Yücel, şunları kaydetti :

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ezenden yana değiliz. Ezilenden ve mazlumdan yanayız. Yezid'den yana değiliz Hüseyin'den yanayız. Bugün aşure etkinliğimize katılan, aşure aşımızı bizimle gönül gönüle paylaşan tüm İzmirlilere teşekkür ederiz."

CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı
CHP İzmir İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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