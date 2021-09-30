CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den '3600 ek gösterge' açıklaması - Haberler
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CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den "3600 ek gösterge" açıklaması

AA / Meriç Ürer - Haberler | Politika
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, iktidar olduklarında memurların 3600 ek gösterge talebini hayata geçireceklerini söyledi.

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, iktidar olduklarında memurların 3600 ek gösterge talebini hayata geçireceklerini söyledi.

Yücel, beraberinde CHP İzmir milletvekilleri, sendika ve konfederasyon temsilcileri ile Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Ülkenin her yerinde milyonlarca memurun yıllardır devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunduğunu ifade eden Yücel, 3600 ek gösterge taahhüdüyle ilgili genel seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadığını savundu.

Yücel, milyonlarca memurun 3600 ek gösterge hakkı için CHP iktidarını beklediğini öne sürerek, "İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen öğretmenlerimizin, tüm sağlık çalışanlarımızın, polislerimizin, din görevlilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, 3600 ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz." dedi.

Birleşik Kamu-İş Sendikası İl Başkanı Adem Yıldırım ile KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Güven de 3600 ek gösterge taleplerini dile getirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den 3600 ek gösterge açıklaması

CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den 3600 ek gösterge açıklaması

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den '3600 ek gösterge' açıklaması - Haberler
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