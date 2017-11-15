CHP İstanbul Milletvekili Özcan Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, 11 milletvekilinin cezaevinde olduğu bir Meclisin seçeceği Meclis Başkanının, asla meşru olamayacağını öne sürdü.



Özcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "bugüne kadar Atatürk'e düşman olan, demokrasiyi tramvay olarak gören zihniyetin, 24 saat içinde Atatürkçü olduğunu" savundu.



"Atatürkçülerden acaba oy alabilir miyim?" zihniyetiyle hareket edildiğini öne süren Özcan, "Samimi olmadıklarını, siyasi malzeme olarak kullandıklarını biliyorum. Bunun bir siyasi malzeme olduğunu kendileri dün itibariyle ispatladılar. Ömrü Atatürk'e düşmanlıkla geçmiş bir İsmail Kahraman'ı tekrar TBMM Başkanlığına aday gösterdiler." diye konuştu.



Özcan, Kahraman'ın, Atatürk düşmanlığından vazgeçmeyeceğini ileri sürerek, Kahraman'ın Meclis Başkanlığında rekor üzerine rekor kırdığını, 11 milletvekilinin cezaevinde olduğunu söyledi.



Cezaevindeki bir milletvekilinin de TBMM Başkanlığına aday olduğunu anımsatan Özcan, böyle bir seçim olamayacağını savundu.



Ali Özcan, "11 milletvekilinin hapishanede olduğu bir Meclisin seçeceği Meclis Başkanı, asla meşru olamaz, gayrimeşrudur. Hiçbir dönemde onlarca milletvekili hapishanede olmadı. Erdemli bir politikacının, kendisine teklif edilse bile 'bu işi yapamadım, siz Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın partimin Genel Başkanım siz Atatürkçü olduğunuz gün ben zaten Atatürkçü değilim, yıllarca karşı durdum' deyip bu görevi, adaylığı kabul etmemesi lazım."diye konuştu.



Gündemin ekonomi olması gerektiğini, ekonominin battığını öne süren Özcan, Türkiye'nin ihtiyacının huzur ve barış olduğunu, bunun da adaletle sağlanacağını söyledi.