CHP İlçe Başkanının kayın validesi son yolculuğuna uğurlandı

09.09.2019 17:06

CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın hayatını kaybeden kayın validesi Hırıka Şahin'in cenazesi Didim Cem evinden kaldırıldı.



Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sebebiyle yaşamını kaybeden CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak'ın kayın validesi Hırıka Şahin'in cenazesi Didim Cem evinde gerçekleşen cenaze töreniyle defnedileceği Adana'ya gönderildi. Cenaze törenine Didim Belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener, CHP Aydın İl başkan yardımcıları Okan Kılıç ve Serkan Doğan, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Cem evi dernek başkanı Hüseyin İlhan, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, CHP ana kademe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Duaların edilmesinin ardından Koçak ve Şahin ailesi taziyeleri kabul etti. Hırıka Şahin'in cenazesi bugün Adana Buruk mezarlığında ikindi namazından sonra defnedilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA