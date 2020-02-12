CHP İl Başkanlığına seçilen İsmet Karaca görevi devraldı
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CHP İl Başkanlığına seçilen İsmet Karaca görevi devraldı

CHP Bursa İl Başkanlığı görevine seçilen İsmet Karaca, törenle görevi devraldı.

12.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:52
CHP İl Başkanlığına seçilen İsmet Karaca görevi devraldı

CHP İl Başkanlığı görevine seçilen , törenle görevi devraldı.

Partinin il binasında düzenlenen törende, geçen hafta sonunda yapılan olağan kongrede başkanlığa seçilen Karaca ve yönetim kurulu görevlerine başladı.

CHP'nin önceki dönem İl Başkanı Hüseyin Akkuş'a çiçek ve plaket takdim eden Karaca, "Bugün itibarıyla hep birlikte çalışacağız, bunu başaracak güçteyiz. Tek yapacağımız şey birbirimize destek olmak. Bizim çalışmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Kaynak: AA
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