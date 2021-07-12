CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi
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CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi

CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne ilişkin olarak, basının tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti.

Aydınlı gazeteciler ile bir araya gelen CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Cumhurbaşkanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne ilişkin olarak, basının tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarının, kütüphane ve medya takibi birimleri dışında günlük gazete alması yasaklanmıştı. Genelgeyle ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının, kurum faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlar dışında gazetelere reklam vermesinin de önüne geçilmişti. Alınan bu kararın yankıları Aydın'da da sürmeye devam ederken CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, bu kapsamda gazeteciler ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Çankır, karar ile birlikte basının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu iddia ederek, CHP'nin basının derdine derman olacaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

"Derdinize derman olacağız"

Yürürlüğe giren genelgenin önceki genelgeler gibi kabul edilebilir olmadığını ifade eden Çankır; "Bu tasarruf tedbirinin genelgesinin neden yayınlandığını biz çok iyi biliyoruz. CHP olarak biz bu çalışmayı bütünsel olarak yapıyoruz. Genel Merkezimizn koordinasyonunda başlayan bir çalışma var. İl örgütü olarak koordineli bir şekilde aynı hızda çalışmamıza devam ediyoruz. Basından sorumlu il başkan yardımcılarımız bunları raporlamaya başladı. Bütün şartları önümüze alaraktan sizin derdinize derman olmak için elimizden geleni yapacağız. Biz sorunları çözmek için olan bir partiyiz. Telaşa gerek yok çözeceğiz. Yine CHP'li belediyelerin hizmetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini görüyoruz ama bu millet önümüzdeki seçimlerde gereken cevabı verecektir. Güzel günler çok yakında" dedi. - AYDIN

CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi
CHP İl Başkanı Çankır, Aydınlı gazeteciler ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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