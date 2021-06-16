CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret
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CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret

CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü ve Samsun İl Yöneticisi Eyüp Odabaş Çarşamba...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü ve Samsun İl Yöneticisi Eyüp Odabaş Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda gerçekleşen, Çarşamba'nın ticari hayatına dair konuların konuşulduğu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyesi Hüseyin Işık, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, Meclis Üyesi Murat Yaralı, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gülizar Emecan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükçü ve Samsun İlk Yöneticisi Eyüp Odabaş'yı makamında ağırladı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeleri, Çarşamba'ya dair konuların gündeme getirildiği ve verimli geçen görüşme sonrasında Neslihan Hancıoğlu ve CHP Milletvekillerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - SAMSUN

CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret
CHP heyetinden Çarşamba Ticaret Borsası'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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