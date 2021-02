CHP heyeti Yeniçağ gazetesini ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz bir an evvel basına yapılan saldırıların durmasını, durdurulmasını istiyoruz. Eğer bu ülkede özgürlük, can ve mal güvenliği varsa devletin bunu sağlaması gerekir." dedi.

Öztrak, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Murat Emir ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile 15 Ocak'ta saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nu gazete binasında ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırıların basın, güçler ayrılığı ve milli iradeye yapıldığını savunan Öztrak, üç saldırının da aynı gün olmasının organize şekilde yapıldığını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Öztrak, AK Parti ve MHP'nin bu saldırıların organize bir şekilde yapıldığını reddettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bir an evvel basına yapılan saldırıların durmasını, durdurulmasını istiyoruz. Eğer bu ülkede özgürlük, can ve mal güvenliği varsa devletin bunu sağlaması gerekir. Devlet bunu sağlayamıyorsa o zaman bu ülkedeki bu sistemin can ve mal güvenliğini sağlayamadığını veya sağlamak istemediğini açık seçik görmüş oluruz. Bir an evvel gerçek faillerin ortaya çıkıp cezalandırılmalarını bekliyoruz. Bu vesileyle bir kere daha geçmiş olsun diliyoruz."

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Uğuroğlu da ziyaretin basın özgürlüğü açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, saldırı hakkında yargının gerekeni yapacağına inandığını ve hukuki haklarını sonuna kadar takip edeceğini vurguladı.

Ağbaba, Uğuroğlu'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş: Seçme Yazılar ve Konuşmalar" kitabını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin