CHP heyeti, Ortaca'da partililerle buluştu
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CHP heyeti, Ortaca'da partililerle buluştu

CHP heyeti, Ortaca'da partililerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla il Başkanı Adem Zeybekoğlu ve CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, CHP Ortaca İlçe Örgütünün daveti üzerine partiyi ziyaret ettiler.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla il Başkanı Adem Zeybekoğlu ve CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, CHP Ortaca İlçe Örgütünün daveti üzerine partiyi ziyaret ettiler. Heyet, ilçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelerek güncel konularda değerlendirmelerde bulundular.

PM Üye Gizem Özcan ile İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ziyaret sırasında yaptığı konuşmalarda, iktidarı eleştirerek erken seçim olacakmış gibi parti olarak yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını söyledi. Hedeflerinin ilk seçimlerde iktidar olmak olduğunu belirten Özcan ve Zeybekoğlu, çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini söylediler.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, "Parti Meclisi üyesi Gizem Özcan'ın Muğla'mızı temsilen PM'ye seçilmesi hepimiz için sevindirici olmuştur. CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan'a, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu'na ve İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut'a ziyaretlerinden dolayı partililerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA

CHP heyeti, Ortaca'da partililerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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