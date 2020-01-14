CHP Havza İlçe Başkanlığına Halil Alkan seçildi

14.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:56

CHP Havza İlçe Başkanlığına Halil Alkan getirildi.

Havza Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Ertaş Çoban'ın aday olmadığı kongreye Alkan, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde mevcut 128 delegeden kongreye katılan 90'ının tamamının oyunu alan Alkan, yeni ilçe başkanı oldu.

Yönetim kurulu ise Sabri Aykut, Necmiye Dilek, Fatih Gökmen, Mehmet Arslan Gültekin, Orhan Güney, Nurşen Güvendi, Ecevit Sarıçoban, Turgay Öngel, Hasan Topbulut, Hüseyin Vergili, Mustafa Yankavi ve Aykut Yüksel'den oluştu.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin yenilenme süreci olduğunu belirterek, "İktidarda olanların görevi sorunları çözmektir. Çözemiyorsa muhalefet partilerine görev düşmektedir. Ülkemizde yaşanan sorun ve sıkıntıların çözümü için CHP kadrolarının iktidara gelmesi gereklidir." dedi.

Alkan da bayrak yarışında görevi almaktan dolayı onur duyduğunu dile getirerek, "Bizden önce bu görevi yapan kardeşimiz ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ülkemizin yaşamış olduğu bu buhranlı günlerden çıkışın tek yolu CHP. Bunu başaracak olanlar ise bizleriz." diye konuştu.

Çoban ise bugüne kadar kendisi ile partiye hizmet edenlere teşekkür etti.

Kongreye CHP İl Başkanı Mehmet Kundak da katıldı.

Kaynak: AA