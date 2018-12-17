CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Ali Oğuz Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Hatay Payas Belediye Başkan adayı Ali Oğuz oldu. Peki, CHP Hatay Payas Belediye Başkan adayı olan Ali Oğuz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ali Oğuz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN ALİ OĞUZ KİMDİR?

Ali Oğuz, 1961 yılında Hatay'ın Payas ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Payas'ta okuyan Oğuz, 1979 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümüne girdi. Okulu yarıda bırakan Ali Oğuz, 88 – 96 yılları arasında demir – çelik sektöründe yönetici olarak çalıştıktan sonra 2001 yılına kadar nakliyecilikle beraber inşaat malzemeleri ticareti yaptı. Ali Oğuz, 2002 yılının Mart ayında Payas Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanlığına seçildi. Oğuz, evli ve biri Mühendislik bölümü 2.sınıf, diğeri ilköğretim 6.sınıfta okuyan 2 çocuk babasıdır. Ali Oğuz, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin, Hatay'ın Payas ilçesi Belediye Başkan Adayı oldu.