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CHP Grup Başkanvekili Özel, Mersin'de temaslarda bulundu

AA / Serkan Avci - Haberler | Politika
CHP Grup Başkanvekili Özel, Mersin'de temaslarda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özel, kentteki programları kapsamında Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer'i makamında ziyaret etti. Burada meslek odaları temsilcileriyle bir araya gelen Özel, talepleri dinledi.

Ardından oda ve sendika üyelerinin katılımıyla Yenişehir ilçesinde düzenlenen toplantıya geçen Özel, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Özel, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan'ı da makamında ziyaret etti. Özel, Oda üyelerinin katılımıyla düzenlenen programda talepleri dinledi, CHP'nin sektörlerle ilgili çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, programları kapsamında Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Özel, vatandaşlarla da sohbet etti.

Özel, partisinin Akdeniz İlçe Başkanlığını ziyaretinde, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programlarında Özel'e bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri eşlik etti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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