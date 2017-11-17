CHP Genel Sekreteri Sındır Açıklaması
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Ülkemizin, bütün milletimizin sevginin, barışın, kardeşliğin egemen olduğu, terörün asla bir daha bu topraklara, bu coğrafyanın yanına bile yaklaşamadığı bir süreci hep beraber el birliği ile milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak sağlarız." dedi.
CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, "Ülkemizin, bütün milletimizin sevginin, barışın, kardeşliğin egemen olduğu, terörün asla bir daha bu topraklara, bu coğrafyanın yanına bile yaklaşamadığı bir süreci hep beraber el birliği ile milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak sağlarız." dedi.
Sındır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde Avaşin Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Hataylı Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen'e Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Kamil Okyay Sındır, "Ülkemizin, bütün milletimizin sevginin, barışın, kardeşliğin egemen olduğu, terörün asla bir daha bu topraklara, bu coğrafyanın yanına bile yaklaşamadığı bir süreci hep beraber el birliği ile milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak sağlarız." ifadesini kullandı.
Hatay'ın 2021 yılında "Medeniyet Bahçesi" temasıyla Botanik Expo'sunu düzenlemeye hak kazanması ve UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesinden dolayı Belediye Başkanı Savaş'ı ve emeği geçenleri tebrik eden Sındır, bununla gurur duyduklarını belirtti.
Savaş da CHP Genel Sekreteri Sındır'ın, ziyaretinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, kentte EXPO'nun yapılacak olması ve UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesinin, Hatay için önem taşıdığını kaydetti.
Sındır, daha sonra beraberinde CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Birol Ertem ve Serkan Topal, İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ile CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Fatih Turan ve partilileri ziyaret etti.