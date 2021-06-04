CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Koçyiğit ve Müzik-Sen Mali Sekreteri Ali Abacı'yı makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan