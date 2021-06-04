CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı İpek Koçyiğit ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Koçyiğit ve Müzik-Sen Mali Sekreteri Ali Abacı'yı makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:02:53. #1.15#

title