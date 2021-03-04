CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnaf ziyareti yaptı Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnaf ziyareti yaptı Açıklaması

04.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:33
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnaf ziyareti yaptı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu, Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'nde (TESAK), ilçede açılması planlanan Kent Belleği Müzesi'ne ilişkin proje sunumunu izledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen sunumun ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kadıköy çarşısında dolaşıp vatandaşlarla selamlaştı.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında esnafla da bir araya geldi, kendisini dükkanına davet edenleri geri çevirmedi.

Sorunlarını anlatan bir esnafı dinleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorunları dile getirdiğini ve çözüm önerileri sunduğunu ifade etti.

Bazı toplantıların sadece esnaf için düzenlendiğini aktaran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Asla umutsuzluğa kapılmayın. Bir süre sonra Türkiye'nin bütün koşulları değişecektir, daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da sanayicinin de sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Sıkıntıyı büyük ölçüde siz çekiyorsunuz, esnaf çekiyor. Şikayetler benzer. Çözüm olması, üretilmesi lazım, sosyal devletin kendisini göstermesi lazım. Var olan iktidar otursun kalksın CHP'li belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Biz elimizden gelen bütün yardımları yapmaya çalışıyoruz ama sonuçta biz iktidar değiliz. İktidar olan devasa bütçeyi yöneten onlar. Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor zaten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kendine yansıyan şikayetleri gidermeye, yardımcı olmaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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