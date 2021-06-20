Son dakika... GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki İkbal Çoban'ı hastanede ziyaret etti

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından taziye ziyaretlerinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'teki Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından taziye ziyaretlerinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, çalıştayın kapanış programından sonra, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Üyesi İbrahim Ekici'nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler, daha sonra oğlunu kaybeden iş insanı Raif Ateşsönmez'i ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki İkbal Çoban'ı hastanede ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan