CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Eğitim-İş heyetiyle parti genel merkezindeki makamında görüştüğü belirtildi.
Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Lale Karabıyık ve Veli Ağbaba da eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı