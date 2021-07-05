CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Eğitim-İş heyetiyle parti genel merkezindeki makamında görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Lale Karabıyık ve Veli Ağbaba da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı