CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi - Haberler
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

AA - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulundaki açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı." karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor." diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi
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