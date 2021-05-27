CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret, kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yapmak için Burdur'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret, kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yapmak için Burdur'a geldi.

Sabah saatlerinde Bucak ilçesinde kanaat önderleri ile kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, öğlen saatlerinde ise Burdur Belediyesi'ne ziyarette bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz eşlik etti. Belediye binasının önünde hazır bekleyen CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, CHP İl ve İlçe Kadın Kolları başkanları ve CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu karşıladıktan sonra Göller Yöresi Yörükler Türkmenler Derneği Başkanı İbrahim Sakızcı, Kılıçdaroğlu'na derneğin simgesi olan puşi ve kasket hediye etti. Daha sonra Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in makamına geçen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanından brifing aldı. - BURDUR

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burdur'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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