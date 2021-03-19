Kılıçdaroğlu: Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle çalışacağız

TEKİRDAĞ'da Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her türlü taassuptan uzak, ahbap-çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir.