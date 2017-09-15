CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Avukatının Gözaltına Alınması) "Akıl Tutulması"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Avukatının gözaltına alınması) "Akıl tutulması" "Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan kimseyi suçlamadım"ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in FETÖ'den gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Avukatının gözaltına alınması) "Akıl tutulması"
"Hayatım boyunca elimde bilgi ve belge olmadan kimseyi suçlamadım"
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik'in FETÖ'den gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.