Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'dan partiye katılan bir gruba rozetlerini taktı.

VAN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'dan partiye katılan bir gruba rozetlerini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılan Van'ın kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılan 1037 kişi adına İskender Ertuş'a parti rozetini taktığı bildirilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik'in de eşlik ettiği ifade edildi.