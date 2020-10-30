Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu

30.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:04
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle eşi Berna Yılmaz'ı telefonla aradı.

Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Fahrettin Altun'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Fahrettin Altun'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Geert Wilders Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sevim Emre Hande Demir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:06:24. #1.15#
title