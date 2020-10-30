Kılıçdaroğlu'ndan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı telefonu
30.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ı arayarak taziyelerini bildirdi.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz'ın vefatı nedeniyle eşi Berna Yılmaz'ı telefonla aradı.
Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı