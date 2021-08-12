CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık taban fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık taban fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, fındık taban fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üretim maliyeti 26 lirayı bulan fındığa, 26,5 lira fiyat vermenin "üretici düşmanlığı" olduğunu savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üretim maliyeti 26 lirayı bulan fındığa, 26,5 lira fiyat vermenin "üretici düşmanlığı" olduğunu savundu.

Torun, yazılı açıklamasında, belirlenen fındık taban fiyatına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İktidarın fındık üreticisine değil, uluslararası tekellere çalıştığını öne süren Torun, açıklanan 26,5 ve 27 lira fiyatın üretici açısından fiyasko olduğunu ifade etti.

Torun, son 15 yılın ortalaması alındığında 4 dolar olan fındık fiyatının, bu yıl 3 dolar 7 sent olarak açıklandığını, fiyatın geçen yıla göre de yaklaşık yüzde 7 gerilediğini belirtti.

Yabancılara geçen yıldan daha ucuza fındık satmanın hesabının yapıldığını iddia eden Torun, şunları kaydetti:

"Üretim maliyeti zaten 26 lirayı bulan fındığa 26,5 lira vermek, üretici düşmanlığı yapmaktır. Bu fiyatla üretici değil, yabancı karteller kazanmıştır. Bu fiyatı da zaten Erdoğan değil, iktidarın teslim olduğu gizli eller belirlemiştir. Mazota yüzde 30, gübreye yüzde 60, zirai ilaca yüzde 70 zam yapıp, fındık fiyatını sadece yüzde 20 artırmak üreticinin alın terine ihanettir. Biz 35 lira istedik, Erdoğan 26,5 lirayı layık gördü. Üreticinin hakkı olan aradaki 8 lirayı yine kimin cebine aktaracaksınız?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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