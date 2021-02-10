CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ BERHAN ŞİMŞEK "MİLİTAN" SÖZLERİ NEDENİYLE İFADE VERDİ
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CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ BERHAN ŞİMŞEK "MİLİTAN" SÖZLERİ NEDENİYLE İFADE VERDİ

10.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:21
CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ BERHAN ŞİMŞEK

Katıldığı bir canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan" gibi ifadeler kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Katıldığı bir canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan" gibi ifadeler kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. 

Berhan Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Şimşek ifadesinde "Türk Dil Kurumu'nda militan kelimesiyle alakalı üç anlam bulunmaktadır. Kesinlikle bu üç anlamda hakaret niteliği taşımıyor, militan kelimesini bir durum değerlendirmesine yönelik kullandım" dedi. İfadesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Berhan Şimşek, "Bir haber kanalında yapmış olduğumuz siyasi değerlendirmelerden dolayı savcılık ifade için davet etti. Çünkü neredeyse 81 ilin vali ve kaymakamlarından bu konuda bir talep gelmiş ve dava açılmasını istemişler. Ben de bununla ilgili Sayın Basın Savcısına geldim, ifade verdim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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