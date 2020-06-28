CHP eski Genel Sekreteri Sav: Kurultay mahkemelik olabilir
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CHP eski Genel Sekreteri Sav: Kurultay mahkemelik olabilir

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak CHP 37'nci Olağan Kurultayı'yla ilgili, "'Yarı açık bir mekanda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı...

CHP eski Genel Sekreteri Sav: Kurultay mahkemelik olabilir
28.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:09

CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak CHP 37'nci Olağan Kurultayı'yla ilgili, "'Yarı açık bir mekanda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır" dedi.

Önder Sav, CHP'nin geçen mart ayında yapması planlanan fakat pandemi nedeniyle ertelenen ve 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 37'nci Olağan Kurultayı'na dair yazılı açıklamada bulundu. Sav, Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'nde yapılacak kurultayın toplumun ve ülkenin genel sorunlarının ve parti tutumunun görüşülüp karara bağlanacağı en üst organ olduğunu bildirerek, "Kurultay, ülkemizin, demokrasimizin ve toplumumuzun pek çok kazanımlarını acımasızca ve hovardaca harcayan AK Parti iktidarına karşı, toplumu inandırıcı, iktidara geleceğimizi vurgulayıcı çözümlerin konuşulup üretileceği çok önemli bir buluşmadır" dedi.

'MAALESEF ERTELENMESİ DÜŞÜNÜLMÜYOR'Sav, kurultayın yapılacağı yarı açık mekanın 4 bin kişilik olsa bile pandemi koşulları hesaplandığında ancak 900 kişinin yerleştirilebileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Önlü arkalı, sağlı sollu 1,5 metre aralıklarla kişilerin oturtulması zorunlu iken bunun kurultay üyeleri, güvenlik güçleri, görevliler ve basın mensuplarının toplamı hesaba katıldığında mekanın yetersizliği ve elverişsizliği ortadadır. Korkarız ki kurultayı illa yapacağız inatlaşması, hiç düşünmek istemediğimiz kurultay üyelerinin ciddi sağlık sorunlarını yaşaması gibi vahim sonuçları doğurmasın. Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nün 6-8-10 Temmuz'da yapılacak mezuniyet törenlerinde pandemi koşullarında aynı mekana ancak biner kişinin katılabileceği duyurusu da durumun vahamet ve ciddiyetini kanıtlamaktadır. Bundan önceki 36'ncı Kurultay 3-4 Şubat 2018'de yapılmıştır. Aradan 2 yıl geçmiş 3'üncü yılın içine girilmiştir. Tüzüğümüze göre hukuken ve siyaseten 3-4 Şubat 2021 tarihine kadar kurultayı yapma olanağı ve zamanı vardır. Yarı açık bir mekanda Temmuz sıcağında 1370 kurultay delegesinden 400'e yakınının ve 600 civarında onur üyesi olan kurultay üyesinin katılamayacağı kurultay sakat, tartışmalı ve hiç temenni etmeyiz ama mahkemelik olabilecek bir kurultaydır. Kurultay sadece genel başkan, parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK ) ve beklenti içinde olan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin yerlerini korumaları için elverişsiz koşullarda sadece seçime indirgeniyor ve ufak hesaplar öne çıkıyor ve maalesef kurultayın ertelenmesi düşünülmüyor."'DELEGE ARKADAŞLARIMIZA SORUMLULUK DÜŞMEKTE'Sav, kurultay delegelerine sorumluluk düştüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Nasıl seçildiklerini, kimlerin desteklediğini, kimlerin kendisinden beklentisi olduğunu bir kenara bırakıp önce ülkemizi sonra partimizi, hukukun üstünlüğünü, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve yaşattığı partide biat kültüründen uzak, özgür bireyler olarak düşünüp kurultayda bunu hayata geçirebileceklerine inancımız sonsuzdur. Kurultay bütün sıhhi ve hukuki olumsuzluklar göz ardı edilerek yapılacaksa kurultay delegelerimizin durumdan vazife çıkartarak Mustafa Kemal Atatürk'ün direnci ve sürekli devrimcilik ilkesi doğrultusunda oylarını büyük bir kararlılıkla kullanacaklarına inanıyoruz. Değerli delege arkadaşlarımızın kendilerine dayatılacak blok liste isteklerini reddedip çarşaf listeyi savunarak önceden hazırlanan anahtar listeyi bir kenara itip büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine göre davranarak antiemperyalist, bağımsızlıkçı, laiklik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine layık yöneticileri seçerek mevcut siyasal iktidarı sarsacak yeni ve topluma yararlı bir iktidarı özleyen ve CHP'nin kurucu felsefesine yakışan yöneticileri kurultayda organlara seçme titizliğini göstereceklerine inanıyoruz. Bu konuda kendilerine ve organ seçimlerinde aday olmak isteyen dostlarımıza birikimimiz ve deneyimlerimiz doğrultusunda yol göstermeye ve katkıda bulunmaya hazır olduğumuzun bilinmesini sevgi ve saygılarımızla iletiyoruz'."


Kaynak: DHA

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