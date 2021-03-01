CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın, skandal kaset tehdidi nedeniyle istifa ettiği iddiası

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bu kararı gündemde bomba etkisi yarattı. İstifanın ardından; eşcinsellik, yolsuzluk ve kaset iddiaları art arda gelirken, vekil bu iddialara yanıt verdi. Sancar, "Bunların hepsini duydum, takip ediyorum. Evet, Kaset var diye baskı oluşturuldu, gerekli yerlere şikayetimi yaptım" dedi.

Dün yaptığı paylaşım ile CHP'den istifa ettiğini duyuran Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bu kararı merak konusu olurken, Sancar'ın, İnce'nin partisine geçeceği iddia edildi.

İstifanın ardından paylaşımda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve gazeteci Yalçın Bayer, partide yeni bir skandalın patlak vereceğini ve CHP'nin bunun altından kalkamayacağını öne sürdü. Yaşanan gelişmenin ardından; kaset, yolsuzluk ve eşcinsellik iddiaları art arda gelirken, Sancar gazeteci Bülent Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

KUMPAS, EŞCİNSELLİK VE KASET İDDİALARINA YANIT VERDİ

İddiaları takip ettiğini aktaran Sancar, "Sizin aktardığınız tecavüz; İstanbul, Bodrum, Kuşadası üçgeni yolsuzluk iddiaları, eşcinsellik iddiaları... Bunların hepsini duydum takip ediyorum. Danışmanımın adını, ahlaksızca ve adi bir şekilde karıştırıyorlar, iftira atıyorlar" dedi.

"KASET VAR DİYE BASKI OLUŞTURULDU"

Melih Gökçek'in paylaşımıyla ilgili konuşan Sancar, "Ne oldu da Melih Gökçek çıktı bu işlerin içinden? Kendini ortaya attı, bunu insanlar biraz düşünmeli. Evet, kaset var diye baskı oluşturuldu, gerekli yerlere şikayetimi yaptım. Her türlü iftiraya, ayrı ayrı belgeleriyle cevap vereceğim. Komplo var, bu komployu bozacak olan da benim" ifadelerini kullandı.

"KASET ÇIKARSA MEDYANIN KARŞISINA ÇIKIP CEVAP VERECEĞİM"

Sancar açıklamalarının devamında, "Bir kaset falan ortaya çıkarsa, çıktığında da tüm bu ahlaksızca saldırılara karşı, en kısa zaman içinde öyle yazılı açıklama yaparak da değil, medyanın karşısına çıkıp tek tek cevap vereceğim" dedi.