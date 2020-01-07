CHP'den tütüncü esnafına destek ziyareti

07.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:51

Malatya'da açıktan tütün satışı yapan üreticileri ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz günlerde ürünleri toplatılan esnafın mağdur olduğunu dile getirerek ilgili yasanın değişmesi için TBMM'de girişimlerin sürdüğünü belirtti.



Malatya'da polis ve zabıta ekiplerince geçtiğimiz günlerde yapılan uygulamada açıktan sütün satışı yapılan yerler denetlenmiş ve ürünlere el konulmuştu. Bugün tütüncü esnafını yerlerinde ziyaret eden CHP'li Enver Kiraz, tütün satışına yönelik çıkan yasanın değişmesi için CHP olarak TBMM'de mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.



Üreticinin ürettiği tütünü kendi dükkanında sattığını ifade eden Kiraz, "Üretici tütününü nerde satacak, bir belirsizlik var. Birilerinin yol göstermesi gerekiyor bu üreticilere. Bu tütünü kime nasıl satacaklar ve yasal alt yapısının oluşması lazım" dedi.



Yasal alt yapının tamamen oluşturulmaması ve kooperatiflerin kurulmaması nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu savunan Kiraz, "İnsanların ekmeğinin elinden alınmasına karşıyız. Bütün illerde tütün satışı gerçekleştiriliyor. Komşumuz Adıyaman'da ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tütün üretiliyor. Üretmek serbest ama kime satacağın konusunda bir belirsizlik var. Açık tütün satmak yasak tamam kabul ettik de, ürettiğimiz tütünü kime satacağız bunu bize anlatın lütfen. Bu konuda bir muhatap yok" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA