CHP'den Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeye Araştırma İstemi

CHP, kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), hayvancılığa yeterli katkı sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, TKDK'nın, kurulduğu günden bu yana 11 bin projeye 7 milyar liralık yatırım yapılmasını sağladığı, bu yatırımların 3,5 milyar liralık bölümünün finansmanını hibe olarak gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gerekçede, sağlanan bu hibenin yüzde 70'lik bölümünün hayvancılığa aktarılmasına rağmen Türkiye'nin 2010'dan bu yana büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, kurbanlık hayvan ve et ithal ettiği belirtildi. Ayrıca bu hayvanları besleyebilmek için başta saman olmak üzere karma yem yapımında kullanılan yem hammaddelerinin yüzde 50'sinin de ithal edildiği anlatılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"TKDK büyük bir bütçeyi kontrol ettiği için verdiği hibelerin de amacı doğrultusunda kullanılması gerekir. Yine kamuoyunda verilen bazı hibelerin FETÖ üyesi olan yatırımcılara kullandırıldığı yönünde birtakım spekülasyonlar bulunmaktadır. Eğer TKDK, kırsal yatırımları FETÖ'cü girişimcilere kullandırdıysa bunun ciddi bir biçimde araştırılarak incelenmesi gerekir. Çoğunluğu AB fonlarından sağlanan bu finansmanın tarımsal üretim yapan FETÖ ile bir bağlantısı olmayan yatırımcılara kullandırılması gerekir. Tüm bu nedenlerden ötürü TKDK'ca Türkiye kırsalını geliştirmek için harcanan paranın doğru yönde kullandırılıp, kullandırılmadığının neden ve sonuçlarının incelenmesi ve konunun tüm boyutları ile araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ederiz."