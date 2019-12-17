: CHP'den FETÖ suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'a destek

17.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:31

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanması kararına en kısa zamanda itiraz edeceklerini bildirdi.

Yücel, partisinin il başkanlığında, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile bazı CHP İzmir milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Oğuz'un 16 Aralık'ta avukatı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek savcıya ifade verdiğini aktaran Yücel, "Savcılık makamınca FETÖ/ PDY üyesi olduğuna dair hakkında veri bulunduğu gerekçesiyle tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda tutuklanmasına karar verilmiştir. Dosyada kısıtlama kararı olduğundan dosya içeriğine ilişkin bilgi vermemiz mümkün değil. Hukuki süreç devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Yücel, sürece ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anayasa'mızın 38. maddesine göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yine Anayasa'mıza ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuksuz yargılanma asıldır. Sayın Burak Oğuz, 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67,5 gibi rekor bir oyla belediye başkanı seçilmiştir. Halkın seçtiği, kamu görevi ifa eden bir kişinin savcılık makamınca ifadeye davet edilip kendi avukatıyla gidip ifadesini vermesinden sonra tutuklanması hukuku, vicdanları ve 66 bin Urlalı hemşehrimizi yaralamıştır."

"Belediye başkanımızın yanındayız"

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklama kararı için her şeyden önce kuvvetli suç şüphesi bulunması gerektiğine dikkati çeken Yücel, şöyle devam etti:

"Kaçma şüphesi, delilleri karartma, gizleme, yok etme şeklindeki tutuklama sebeplerinin bir arada bulunması gerekiyor. Somut olayda bu koşulların hiçbiri mevcut değil. Bu şekilde verilen tutuklama kararı demokrasiye darbe vurulması demektir. CHP geçmişte birlikte yol yürüyüp sonra çıkarları çatışınca yollarını ayıranlar gibi değil geçmişte de bugün de gelecekte de FETÖ'nün karşısında olan, FETÖ ile mücadele eden bir siyasi partidir."

Bu olayda siyasi manevrayla kendilerine hareket alanı yaratmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini kaydeden Yücel, "Belediye başkanımızın yanındayız. Hukuki sürecin takipçisiyiz. Hukukçularımız gerekli çalışmaları yapmaktadır. Tutuklama kararına en kısa zamanda itiraz edilecektir. Başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşacağına ve bu suçlamadan aklanacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu