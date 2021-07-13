CHP'den erken seçim hamlesi! 81 ile sandık talimatı gönderdiler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, olası bir erken seçime hazır olmak amacıyla 81 İl Örgütü'ne gönderdiği talimatta, eksik sandık görevlilerin tamamlanması istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sık sık erken seçim talebini yineliyor. CHP liderinin erken seçim talebinin ardından parti genel merkezi de olası bir seçime hazır olmak için harekete geçti. Genel Merkez tarafından 81 il örgütüne gönderilen talimatta, sandık görevine gitmeyenlerin yerine hızlı şekilde yeni kişilerin görevlendirilmesini istedi.

"ÇALIŞMALARA BAŞLANMASI OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP yönetimince il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda, örgütlerle sistemli ve sonuç alıcı temaslar sürdürebilmek amacıyla bir takım planlamalar yapılması ve bu doğrultuda il ve ilçe örgütlerin aktif çalışmalarının değerlendirilmesi hususu ihtiyacının doğduğu belirtildi. Yazıda, ilerleyen sürece ilişkin belirtilen konu başlıkları ile ilgili olarak örgütlerin çalışmalarına başlamasının oldukça önemli olduğu ifade edildi.

"MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ AKTİF ÇALIŞMALI"

Buna göre yazıda; teşkilatlardan, ilçe ve belde örgütlenmelerinin tamamlanması, boş olan ilçe ve belde örgütlerinin kurulması istenirken, mahalle temsilciliklerinin aktif çalışmalarına yönelik planlamalar yapılması, boş olan temsilciliklere de seçim/atama yapılması gerektiği ifade edildi. Yazıda, "Öbek örgütlenmesinin" gerçekleştirilmesinin talep edildiği yazıda ayrıca, son seçimlerde görevlisi eksik olan sandıkların belirlenmesi, görevlendirme yapılmamış ya da görevli olduğu halde sandık görevine gidilmemiş sandıklarda görevlendirmelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

"GÖREV BİLİNCİNE SADIK SANDIK GÖREVLİLERİ"

Bütün sandıkların görev bilincine sadık üyelerle tamamlandığına dikkat edilmesi gerektiğine de dikkat çekilen yazıda; üyesi olmayan mahalle, köy ve sandık seçim çevrelerinin belirlenmesi ve ivedilikle üye kazandırılması, özellikle, aktif katılım gösterecek yeni üye kaydı yapılması, hususlarında, örgütlerin gereğinin yapılması istendi.