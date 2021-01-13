CHP'den "Belediyelerde Denetim" eğitimi
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CHP'den "Belediyelerde Denetim" eğitimi

13.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:44
CHP'den

CHP Parti Okulu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının iş birliğiyle partinin belediye meclis üyelerine verilen "Belediyelerde Denetim" eğitimi 81 ilde tamamlandı.

CHP Parti Okulu ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının iş birliğiyle partinin belediye meclis üyelerine verilen "Belediyelerde Denetim" eğitimi 81 ilde tamamlandı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın denetiminde geçen ay başlayan ve üç hafta süren eğitim, ülke genelinde görev yapan 3 bini aşkın belediye meclis üyesine, 100'den fazla sınıfta çevrim içi olarak verildi.

Eğitimlere belediye meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları, yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcıları, il eğitim sekreterleri ve parti okulu il-bölge koordinatörleri de katıldı.

Belediyelerdeki denetim süreci, CHP Parti Okulu'nun yerel yönetimlerde daha önce görev almış eğitmen kadrosu tarafından aktarıldı.

Eğitimlerde, belediyelerin gelir ve giderlerinin incelenmesi, hesap kayıt işlemlerinin kontrolü, denetim komisyonunun görev ve sorumlulukları gibi konularda teknik ve hukuki bilgiler paylaşıldı, deneyim aktarımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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