CHP'den, belediye başkanının arazisine özel sulama iddiası
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CHP'den, belediye başkanının arazisine özel sulama iddiası

CHP'den, belediye başkanının arazisine özel sulama iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, sulama projesinde olmayan bir yerin AK Partili Belediye başkanının arazisi olduğu için sulama boruları getirilerek sulama projesi içerisine alındığını ileri sürdü.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, sulama projesinde olmayan bir yerin AK Partili Belediye başkanının arazisi olduğu için sulama boruları getirilerek sulama projesi içerisine alındığını ileri sürdü.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Erhan Adem, "Sulama alanı dışında olmasına rağmen Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu'ya ait arazilere sulama hattı içerisinde işlem yapılmış. Burada devlete ait olan borular sulama alanı dışında olmasına rağmen döşenerek belediye başkanını arazileri sulama alanı içerisine sokulmuştur. Çamardı ilçesinde Soylu'ya ait olan kaynarca mevkiinde 304 ada 189-190-192-200 parselleri ören göledi kapalı sulama projesi içerisinde midir?" dedi. - NİĞDE

CHP'den, belediye başkanının arazisine özel sulama iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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