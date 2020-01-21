CHP'de Orhan Bozkurt rüzgarı
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CHP'de Orhan Bozkurt rüzgarı

Erzurum CHP İl kongre sürecinde son aşamaya gelindi.

21.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:58
CHP'de Orhan Bozkurt rüzgarı

CHP İl kongre sürecinde son aşamaya gelindi. Gözler İlçe kongrelerin ardından yapılacak il kongresine çevrildi.


2 Şubat'ta Palan Otelde yapılacak İl kongresinde Münhal Başkan Bülent Oğuz yeniden aday olduğunu açıklarken il başkanlığı için Erzurum kamuoyunun yakından tanıdığı Gazeteci 'ta CHP Erzurum İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu.


CHP'nin 25 ve 26 dönem milletvekili adaylarından Gazeteci Orhan Bozkurt'un adaylığı parti tabanında da memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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